Last Beta version
Volume² v1.1.8, build 455 (17.01.2022)
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What's new?Fixed autodetection System language (#176)Added dark tray skins: Standard Dark, Standard Dark, Style Black/White, LineBlack, Segments BlackAdded automatic font color detection depending on background colorFixed font color for checkboxes/radiobuttonsFixed program crash for some languages because incorrect translationFixed issue related to device connection (#168)Fixed issues related to alternative tray iconAdded Show Inactive Devices option to Audio Device ManagerAdded set default device on single mouse click in Audio Device Manager (available in User Variables - ADMApplyImmediately)
- Portable: volumesqr.at.ua
- Installer: volumesqr.at.ua
Last Release version
Fixed issues related to alternative tray icon
Added Show Inactive Devices option to Audio Device Manager
Added set default device on single mouse click in Audio Device Manager (available in User Variables - ADMApplyImmediately)
Last Release version
напишите ключи тихой установкиОтветитьУдалить
/silent - в конце открывается окно настроек.
есть ещё ключи установки?
Ключ /silent поддерживает следующие параметры:Удалить
AutoRun_off - отключает автозагрузку
RunProgramSettings_off - отключает показ настроек после установки
RunProgram_off - отключает запуск программы после установки
Harus Tau ThanksОтветитьУдалить
Muchas gracias por el excelente trabajo, me ha servido de mucho para mi teclado que no trae la rueda de control de Volume (ahora puedo utilizar - y +). Saludos desde Argentina :)ОтветитьУдалить
Большое спасибо за отличную работу, она мне очень помогла для моей клавиатуры, у которой нет регулятора громкости (теперь я могу использовать - и +). Привет из Аргентины :)
Volume² v1.1.6, build 419 (01.05.2020) по ссылкам 415 версияОтветитьУдалить
Спасибо, заменил файлы, пожалуста перекачайте.Удалить
Теперь все ок, благодарю!Удалить
Не восстанавливает уровень громкости после загрузки ОС win 7 32 Volume² v1.1.6, build 423 (16.06.2020)ОтветитьУдалить
Длбавтье пожалуйста возможность, создавать hot keys, на переключение вывода изображения с монитора, на встроенный экран ноутбука, и наоборт.Тем самым перенести функционал настроек Windows 10: Параметры - Система - Дисплей.ОтветитьУдалить
Помоему для этого есть комбинация в Windows - Win + PУдалить
Volume² v1.1.6, build 426 (02.08.2020) в обновленном Windows 10 2004 не сохраняет настройку "Включить звук при изменении громкости".ОтветитьУдалить
Баланс каналов всегда в левой крайней позиции (но случать не мешает))
Замечательная программаОтветитьУдалить
great work, thnx muchОтветитьУдалить
Hello, There is an issue with the "detects communication activity". Aleatory it acts like if "reduce the volume" is enabled or "do nothing" is selected. Thx youОтветитьУдалить
https://www.dell.com/community/image/serverpage/image-id/27189iC39DE20E40246F14?v=1.0
Спасибо програмка хорошаяОтветитьУдалить
Классная прога, использую её лишь для регулировки громкости вращением колёсика на панели задач, очень удобная фича.ОтветитьУдалить
Заметил не большую проблему с приклеиванием окна настроек к границам экрана и панели задач, окно после приклеивания не всегда получается оторвать и перенести обратно в центр экрана.
После новогоднего обновления ничего не изменилось, программа не сохраняет настройку "Включить звук при изменении громкости"...ОтветитьУдалить
Перекачайте файл, должно быть исправленноУдалить
почему-то за место регулировки громкости в приложениях устанавливается общая громкостьОтветитьУдалить
а конкретно яндекс браузереУдалить
Windows 10Удалить
Шедуллер не работает как в прошлой бете, так и в последней 432. У меня настроен каждые 5 мин запускать стороннюю программу. В 1.1.6 все работает с тем же ini.ОтветитьУдалить
Спасибо, проверил, и таки да не работает.Удалить
Востановил работу в версии 1.1.7.433Удалить
Этот комментарий был удален автором.ОтветитьУдалить
Этот комментарий был удален автором.Удалить
Этот комментарий был удален автором.Удалить
Добрый день, опция KatMouse очень помогает в Windows 7. Но есть одно "но" — прокрутка слишком быстрая. Приходится иногда все равно кликать в окно, чтобы получить нативную прокрутку. Прокрутка в Windows стоит без изменений. Я использую тачпад ноутбука для прокрутки.ОтветитьУдалить
К сожалению это минимальный шаг который могу сделать.Удалить
Смотрите параметр:
[UserVariables]
ExKatMouseScrollCount=1
The on screen display pop up feature has gone away for me since the last update.ОтветитьУдалить
What do you mean? Does not OSD work?Удалить
The On Screen Display popup no longer works when I turn my volume knob on my soundblaster X3. Before the last update, when I turned the volume knob, the on screen display showing the volume meter would display. I can only get it to display when I pull up the configuration and select preview. Other than that, I can't get the dang pop-up On Screen Display to work anymore. That was my favorite feature...Удалить
Can you send screenshot with your Hotkeys tab on my email (find it on About tab)?Удалить
Добрый день!ОтветитьУдалить
Программа отличная! Возник вопрос про удаленное управление не ясно как эта функция работает?
По-моему в версии 434 добавил кнопку для открытия браузера. Опция задумывалась под мобильные клиенты Android, iOS или для веб клиента.Удалить
super programmОтветитьУдалить
Thank you so much for this. I really appreciate this FANTASTIC program. Excellent work.ОтветитьУдалить
Jimmy from USA
BROOOOОтветитьУдалить
Hello good evening I have an OSD problem on the second monitor it moves by itself without my permissionОтветитьУдалить
Извините, я говорю только по-японски, но напишу с помощью машинного перевода.ОтветитьУдалить
Я часто использую переключаемые устройства вывода.Можно ли изменить значок в панели задач в зависимости от устройства?
Я не знаю, на каком устройстве я сейчас использую.
Две маленькие просьбы - в окошке "О программе":ОтветитьУдалить
- в строке "Сайт: irzyxa..." добавьте кнопочку для копирования адреса сайта, как в строке с емейлом - дело в том, что броузер по умолчанию не всегда тот, в котором хочется открыть сайт программы, кроме того в виндовс ПЕ часто броузер по умолчанию вообще не определен.
- в окошке "История версий:" при нажатии на кнопку "Смотреть полную версию" - было бы очень круто чтобы вытягивалась действительно полная версия Истории, имеется ввиду вместе с информацией о новых (относительно текущей) версиях программы, чтобы было понятно есть ли смысл на них обновляться или новую версию можно пока не качать.
Сделано, спасибо за идею.Удалить
Добрый день, при скачивании инсталлятора последней беты - внутри v1.1.6 build 428ОтветитьУдалить
Спасибо, исправлено.Удалить
Этот комментарий был удален автором.Удалить
При запуске Setup_Volume2_1_1_7.exe (Volume² 1.1.7.437 [2021-10-26])ОтветитьУдалить
MD5: aebe0baae51cd47d8e3d4f6b340ba582
выскакивает ошибка Astrum Installer'a: Couldn't read TOC. Aborting.
Предыдущая версия (build 435) устанавливается нормально.
Win10Pro x64 19043.1288
Решено! Видимо, был длинный путь к инсталлятору. Из корня установилась.
Такое бывает если запускать установку прямо с архива. Решается путем извлечения архива в и запуска exe файлаУдалить
Неа, разархивирован был. Возможно, спецсимволы в пути не понравились (d:\$_INSTALL\_multimedia\_tools\_Volume2\Volume² 1.1.7.437 [2021-10-26]\).Удалить
Но, такое первый раз.
Да, циферка "²" не понравилась.Удалить
Excellent job! Thank you. Спасибо!ОтветитьУдалить
Прекрасная программа, давно использую. Не хватает сейчас одной фичи: автосмены иконки в трее в зависимости от темы Windows (светлая / тёмная).ОтветитьУдалить
Есть такая задача в планахУдалить
https://github.com/irzyxa/Volume2/issues/139
А можно как-то отключить показ всплывающего сообщения о переключении звукового устройства, если я его через меню (по правой кнопке) этого приложения и переключил?ОтветитьУдалить
Попробуйте установить значение параметра NotifyVolumeType в -1 (отключить полностью) или 1 (выводить на OSD)Удалить
А где этот параметр найти?Удалить
И ещё, после установки последней версии, Volume² v1.1.7, build 440, на темной теме в окне программы ужас какой-то стал - https://ibb.co/LPZm6Sf
Тему пофиксил, а параметр на вкладке Системные - Пользовательские значенияУдалить
У меня не видно этого параметра в окне "Пользовательские значения".Удалить
По последней ссылке скачивается версия Volume² v1.1.7, build 438 вместо Volume² v1.1.7, build 439 (26.11.2021).ОтветитьУдалить
ИсправилУдалить
Этот комментарий был удален автором.ОтветитьУдалить
В версии "Volume² v1.1.7, build 441 (06.12.2021)" у экранного индикатора "Windows 10 v3" перестал отображаться уровень громкости.ОтветитьУдалить
И как минимум несколько версий существует проблема отображения индикатора в полноэкранном режиме, хоть в играх, хоть в видео. Он не отображается вообще. Галка "Отключать в полноэкранных приложениях" не стоит. Хотел вернуть на системный, но снятие галки "Включить экранный индикатор(OSD)" отключает индикатор вообще, а не возвращает системный. Хотелось бы побороть эту проблему, а то неудобно - приходится переключаться из полноэкранного режима, чтобы изменить громкость на нужный уровень.
В версии "Volume² v1.1.7, build 441 (06.12.2021)" у экранного индикатора "Windows 10 v3" перестал отображаться уровень громкости.Удалить
Исправлено в версии 443.
По отобржению в играх, оно и не работало во всех приложениях, особено в тех которые с DirectX.
Так ведь и в видео на полный экран тоже отображается, тот же ютуб в браузере например.Удалить
Может как-то можно вернуть системный? Он везде не отображается нормально. Меня бы устроило.
И как насчет ранее упомянутого параметра? У меня он не отображается в списке параметров?
Извиняюсь, за лишние посты. Неудобно, что функции редактирования нет, а лента с полем ввода текста очень узкая.
После выхода из спящего режима проблема с темным фоном окна и не отображением уровня громкости индикатора всё также присутствует. Причем только на указанном ранее скине индикатора почему-то, если переключится на другой, то всё работает. Перезапуск программы "лечит" проблему темного фона окна программы, но не индикатора.Удалить
Вы скорей всего используете клавиши регулировки громкости, поэтому для восстановления системного индикатора, зайдите в настройки горячих клавиш и удалите VolumeUp/VolumeDownУдалить
Этот комментарий был удален автором.ОтветитьУдалить
Вчера обновилась десятка до 21H2 и последняя бета начала постоянно жрать треть проца... откатился на последний релиз - вроде всё нормально.ОтветитьУдалить
У меня такой проблемы на последней версии не наблюдается.Удалить
Пришлите свои настройки мне на почту, пожалуйста. Последняя бета содержит фичи которые могли повлиять на работу программы.Удалить
В версии 1.1.7.447 исправлено повышенное использование процессораУдалить
И ещё вопрос, где лучше постить проблемы? Тут или на гитхабе?ОтветитьУдалить
Где вам удобней. На гитхабе можно обсудить проблему и получить уведомление, так что мне предпочтительнее на гитхабе.Удалить
Отличная прога - респект . Огромная просьба не забрасывать проектОтветитьУдалить
Супер прога! Без нее вообще ппц!ОтветитьУдалить
CPU load 34% ?! (Volume² v1.1.7, build 445)ОтветитьУдалить
https://ibb.co/Bc10jqN
Could you please record video with opened settings screen and go through all settings tab?Удалить
Fixed, version 1.1.7.447Удалить
CPU load 35%(Версия 1.1.7.446 ) - то же самоеУдалить
https://ibb.co/FbJMPm8
Fixed, version 1.1.7.447 - пробую..
У меня 24% ЦП в простое отъедать стала, начиная, если не ошибаюсь, с 439 билда. Причём, проявляется не сразу после установки. Сейчас установлен 444, обновляюсь на 446.ОтветитьУдалить
Не могу воспроизвести, пробывал уже на 5 машинах с разными настройками. Будет ли у вас возможность записать видео как это выглядит с окном настроек и выслать ваш Config.ini?Удалить
Ошибка исправлена в версии 1.1.7.447. Описание проблемы здесьЖ https://github.com/irzyxa/Volume2/issues/162Удалить
Спасибо! Пока полёт нормальный.Удалить
Намечается ли сборка 64-битной версии этой замечательной программы?ОтветитьУдалить
Посмотрим. Я считаю что добавление еще одной версии усложнит поддержку, но если будет много запросов это возможно. Версия 1.1.7 будет последняя на Delphi 2010, с нового года перехожу на Delphi 11, поэтому появится возможность собирать x64 версии.Удалить
В последней версии в "диспетчере аудио устройств" стали отображаться отключенные устройства которые не отображаются в системном "устройства воспроизведения". Стало неудобно выбирать устройсво из множества мусорных позиций.ОтветитьУдалить
В следующей бэта версии добавлю опцию скрытия неактивных.Удалить
Спасибо огромное! Еще есть проблема с многомониторной системой (з моника) периодически после простоя и блокировки экрана и разблокировки входом в учетку (доменный комп) экранное OSD улетает за пределы экрана, приходится в настройках задавать позицию экранного индикатора.Удалить
Скрытие неактивных устройств добавлено в версии 1.1.8.450.Удалить
С изменением координат сложнее , знаю об этой проблеме уже года 2 но к сожалению не могу у себя воспроизвести.
Volume² v1.1.8, build 452 (10.01.2021):ОтветитьУдалить
1. Как и для 450. Указан 2021, а не 2022 год;
2. Почему-то пока что скачивается 450.
Год подправил. А версия вчеряшняя 452Удалить
Странно, перехожу по ссылкам и скачивается только 450 от 8 числа.Удалить
https://volumesqr.at.ua/Beta/Volume2_1_1_8.zip и https://volumesqr.at.ua/Beta/Setup_Volume2_1_1_8.zip
У тебя точно на сервере правильная версия лежит? Может нужно какого-то кеша обновления ожидать?
Кэша точно нет, сразу все доступно. Посмотрите в History файл, что там пишет?Удалить
Скачивал портабл в обед и скачалась 452, и сейчас проверил - скачалась она же - 452. А где вы смотрите номер билда? Может инсталлятор просто не закрывает и поэтому не перезаписывает вашу текущую версию?Удалить
ПС, а в version файле все-таки нужно исправить год:
VALUE "LegalCopyright", "Copyright © 2010-2020 by Alexandr Irza"
Помогла чистка кэша в браузере. Странно, что это влияло. По идее, на архивы не должно было влиять. Причём вчера проверял и в другом браузере.Удалить