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Last Beta version

Volume² v1.1.8, build 455 (17.01.2022)

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What's new?
Fixed autodetection System language (#176)
Added dark tray skins: Standard Dark, Standard Dark, Style Black/White, LineBlack, Segments Black
Added automatic font color detection depending on background color
Fixed font color for checkboxes/radiobuttons
Fixed program crash for some languages because incorrect translation
Fixed issue related to device connection (#168)
Fixed issues related to alternative tray icon
Added Show Inactive Devices option to Audio Device Manager
Added set default device on single mouse click in Audio Device Manager (available in User Variables - ADMApplyImmediately)

Last Release version

Volume² v1.1.7, build 449 (31.12.2021)

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Old versions

Volume² v1.1.6, build 428 (31.12.2020)

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Volume² v1.1.5, build 404 (31.12.2017)

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Volume² v1.1.4, build 347 (10.08.2015)

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Volume² v1.1.3, build 247 (10.02.2013)

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Volume² v1.1.2, build 159 (08.01.2012)

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Volume² v1.1.1, build 98 (28.06.2011)

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Volume² v1.1.0, build 53 (16.04.2011)

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Volume² v1.0.9, build 9 (27.12.2010)

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Volume² v1.0.8 (30.11.2010)
Volume² v1.0.7 (15.10.2010)
Volume² v1.0.6 (15.09.2010)
Volume² v1.0.5 (04.09.2010)
Volume² v1.0.4 (21.08.2010)
Volume² v1.0.3 (01.08.2010)
Volume² v1.0.2 (03.07.2010)
Volume² v1.0.1 (23.04.2010)
Volume² v1.0.0 (30.01.2010)

94 комментария:

  1. Romall11 августа 2019 г., 10:23

    напишите ключи тихой установки
    /silent - в конце открывается окно настроек.
    есть ещё ключи установки?

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    Ответы
    1. Alexandr Irza22 февраля 2020 г., 16:41

      Ключ /silent поддерживает следующие параметры:
      AutoRun_off - отключает автозагрузку
      RunProgramSettings_off - отключает показ настроек после установки
      RunProgram_off - отключает запуск программы после установки

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  2. Shirigaya4 февраля 2020 г., 10:42

    Harus Tau Thanks

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  3. Angel27 апреля 2020 г., 10:32

    Muchas gracias por el excelente trabajo, me ha servido de mucho para mi teclado que no trae la rueda de control de Volume (ahora puedo utilizar - y +). Saludos desde Argentina :)

    Большое спасибо за отличную работу, она мне очень помогла для моей клавиатуры, у которой нет регулятора громкости (теперь я могу использовать - и +). Привет из Аргентины :)

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  4. Анонимный1 мая 2020 г., 22:48

    Volume² v1.1.6, build 419 (01.05.2020) по ссылкам 415 версия

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    Ответы
    1. irzyxa2 мая 2020 г., 12:51

      Спасибо, заменил файлы, пожалуста перекачайте.

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    2. Анонимный2 мая 2020 г., 21:59

      Теперь все ок, благодарю!

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  5. Alex19 июня 2020 г., 21:46

    Не восстанавливает уровень громкости после загрузки ОС win 7 32 Volume² v1.1.6, build 423 (16.06.2020)

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  6. Анонимный22 июня 2020 г., 11:54

    Длбавтье пожалуйста возможность, создавать hot keys, на переключение вывода изображения с монитора, на встроенный экран ноутбука, и наоборт.Тем самым перенести функционал настроек Windows 10: Параметры - Система - Дисплей.

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    Ответы
    1. irzyxa25 июля 2020 г., 16:17

      Помоему для этого есть комбинация в Windows - Win + P

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  7. Анонимный24 августа 2020 г., 08:26

    Volume² v1.1.6, build 426 (02.08.2020) в обновленном Windows 10 2004 не сохраняет настройку "Включить звук при изменении громкости".
    Баланс каналов всегда в левой крайней позиции (но случать не мешает))

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  8. Анонимный1 сентября 2020 г., 03:41

    Замечательная программа

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  9. tuncowsky27 октября 2020 г., 21:29

    great work, thnx much

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  10. vince4 ноября 2020 г., 22:19

    Hello, There is an issue with the "detects communication activity". Aleatory it acts like if "reduce the volume" is enabled or "do nothing" is selected. Thx you

    https://www.dell.com/community/image/serverpage/image-id/27189iC39DE20E40246F14?v=1.0

    ОтветитьУдалить
  11. Unknown1 января 2021 г., 01:37

    Спасибо програмка хорошая

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  12. miwa9872 января 2021 г., 12:51

    Классная прога, использую её лишь для регулировки громкости вращением колёсика на панели задач, очень удобная фича.
    Заметил не большую проблему с приклеиванием окна настроек к границам экрана и панели задач, окно после приклеивания не всегда получается оторвать и перенести обратно в центр экрана.

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  13. Анонимный6 января 2021 г., 20:43

    После новогоднего обновления ничего не изменилось, программа не сохраняет настройку "Включить звук при изменении громкости"...

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    Ответы
    1. irzyxa7 января 2021 г., 13:47

      Перекачайте файл, должно быть исправленно

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  14. Unknown15 января 2021 г., 21:21

    почему-то за место регулировки громкости в приложениях устанавливается общая громкость

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  15. ilrandir31 января 2021 г., 01:48

    Шедуллер не работает как в прошлой бете, так и в последней 432. У меня настроен каждые 5 мин запускать стороннюю программу. В 1.1.6 все работает с тем же ini.

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    Ответы
    1. irzyxa11 февраля 2021 г., 21:13

      Спасибо, проверил, и таки да не работает.

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    2. irzyxa11 февраля 2021 г., 21:50

      Востановил работу в версии 1.1.7.433

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  16. VL BULATNIKOV2 февраля 2021 г., 06:32

    Этот комментарий был удален автором.

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  17. VL BULATNIKOV2 февраля 2021 г., 06:39

    Добрый день, опция KatMouse очень помогает в Windows 7. Но есть одно "но" — прокрутка слишком быстрая. Приходится иногда все равно кликать в окно, чтобы получить нативную прокрутку. Прокрутка в Windows стоит без изменений. Я использую тачпад ноутбука для прокрутки.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. irzyxa11 февраля 2021 г., 21:07

      К сожалению это минимальный шаг который могу сделать.
      Смотрите параметр:
      [UserVariables]
      ExKatMouseScrollCount=1

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  18. Hao Ngo13 февраля 2021 г., 15:36

    The on screen display pop up feature has gone away for me since the last update.

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    Ответы
    1. irzyxa14 февраля 2021 г., 12:53

      What do you mean? Does not OSD work?

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    2. Hao Ngo14 февраля 2021 г., 17:14

      The On Screen Display popup no longer works when I turn my volume knob on my soundblaster X3. Before the last update, when I turned the volume knob, the on screen display showing the volume meter would display. I can only get it to display when I pull up the configuration and select preview. Other than that, I can't get the dang pop-up On Screen Display to work anymore. That was my favorite feature...

      Удалить
    3. irzyxa15 февраля 2021 г., 19:32

      Can you send screenshot with your Hotkeys tab on my email (find it on About tab)?

      Удалить
  19. vagabundo1 марта 2021 г., 10:58

    Добрый день!
    Программа отличная! Возник вопрос про удаленное управление не ясно как эта функция работает?

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    Ответы
    1. irzyxa2 марта 2021 г., 22:31

      По-моему в версии 434 добавил кнопку для открытия браузера. Опция задумывалась под мобильные клиенты Android, iOS или для веб клиента.

      Удалить
  20. Unknown17 апреля 2021 г., 23:52

    super programm

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  21. Jimmy21 апреля 2021 г., 05:04

    Thank you so much for this. I really appreciate this FANTASTIC program. Excellent work.
    Jimmy from USA

    ОтветитьУдалить
  22. RiderAsdasf3 мая 2021 г., 21:21

    BROOOO

    ОтветитьУдалить
  23. El Snake18 мая 2021 г., 07:41

    Hello good evening I have an OSD problem on the second monitor it moves by itself without my permission

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  24. Анонимный28 июля 2021 г., 15:51

    Извините, я говорю только по-японски, но напишу с помощью машинного перевода.

    Я часто использую переключаемые устройства вывода.Можно ли изменить значок в панели задач в зависимости от устройства?
    Я не знаю, на каком устройстве я сейчас использую.

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  25. ilrandir25 октября 2021 г., 13:04

    Две маленькие просьбы - в окошке "О программе":

    - в строке "Сайт: irzyxa..." добавьте кнопочку для копирования адреса сайта, как в строке с емейлом - дело в том, что броузер по умолчанию не всегда тот, в котором хочется открыть сайт программы, кроме того в виндовс ПЕ часто броузер по умолчанию вообще не определен.

    - в окошке "История версий:" при нажатии на кнопку "Смотреть полную версию" - было бы очень круто чтобы вытягивалась действительно полная версия Истории, имеется ввиду вместе с информацией о новых (относительно текущей) версиях программы, чтобы было понятно есть ли смысл на них обновляться или новую версию можно пока не качать.

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  26. Анонимный27 октября 2021 г., 00:20

    Добрый день, при скачивании инсталлятора последней беты - внутри v1.1.6 build 428

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  27. Imagine27 октября 2021 г., 14:45

    При запуске Setup_Volume2_1_1_7.exe (Volume² 1.1.7.437 [2021-10-26])
    MD5: aebe0baae51cd47d8e3d4f6b340ba582
    выскакивает ошибка Astrum Installer'a: Couldn't read TOC. Aborting.
    Предыдущая версия (build 435) устанавливается нормально.
    Win10Pro x64 19043.1288

    Решено! Видимо, был длинный путь к инсталлятору. Из корня установилась.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. irzyxa27 октября 2021 г., 21:19

      Такое бывает если запускать установку прямо с архива. Решается путем извлечения архива в и запуска exe файла

      Удалить
    2. Imagine27 октября 2021 г., 21:37

      Неа, разархивирован был. Возможно, спецсимволы в пути не понравились (d:\$_INSTALL\_multimedia\_tools\_Volume2\Volume² 1.1.7.437 [2021-10-26]\).
      Но, такое первый раз.

      Удалить
    3. Imagine27 октября 2021 г., 21:40

      Да, циферка "²" не понравилась.

      Удалить
  28. Sajalin1 ноября 2021 г., 01:08

    Excellent job! Thank you. Спасибо!

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  29. Евгений8 ноября 2021 г., 08:46

    Прекрасная программа, давно использую. Не хватает сейчас одной фичи: автосмены иконки в трее в зависимости от темы Windows (светлая / тёмная).

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. irzyxa8 ноября 2021 г., 15:12

      Есть такая задача в планах
      https://github.com/irzyxa/Volume2/issues/139

      Удалить
  30. Артур20 ноября 2021 г., 10:08

    А можно как-то отключить показ всплывающего сообщения о переключении звукового устройства, если я его через меню (по правой кнопке) этого приложения и переключил?

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    Ответы
    1. irzyxa4 декабря 2021 г., 18:40

      Попробуйте установить значение параметра NotifyVolumeType в -1 (отключить полностью) или 1 (выводить на OSD)

      Удалить
    2. Артур4 декабря 2021 г., 18:49

      А где этот параметр найти?

      И ещё, после установки последней версии, Volume² v1.1.7, build 440, на темной теме в окне программы ужас какой-то стал - https://ibb.co/LPZm6Sf

      Удалить
    3. irzyxa8 декабря 2021 г., 15:05

      Тему пофиксил, а параметр на вкладке Системные - Пользовательские значения

      Удалить
    4. Артур9 декабря 2021 г., 11:49

      У меня не видно этого параметра в окне "Пользовательские значения".

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  31. Игорь27 ноября 2021 г., 16:05

    По последней ссылке скачивается версия Volume² v1.1.7, build 438 вместо Volume² v1.1.7, build 439 (26.11.2021).

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  32. Артур9 декабря 2021 г., 11:56

    Этот комментарий был удален автором.

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  33. Артур9 декабря 2021 г., 11:59

    В версии "Volume² v1.1.7, build 441 (06.12.2021)" у экранного индикатора "Windows 10 v3" перестал отображаться уровень громкости.

    И как минимум несколько версий существует проблема отображения индикатора в полноэкранном режиме, хоть в играх, хоть в видео. Он не отображается вообще. Галка "Отключать в полноэкранных приложениях" не стоит. Хотел вернуть на системный, но снятие галки "Включить экранный индикатор(OSD)" отключает индикатор вообще, а не возвращает системный. Хотелось бы побороть эту проблему, а то неудобно - приходится переключаться из полноэкранного режима, чтобы изменить громкость на нужный уровень.

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    Ответы
    1. irzyxa10 декабря 2021 г., 00:14

      В версии "Volume² v1.1.7, build 441 (06.12.2021)" у экранного индикатора "Windows 10 v3" перестал отображаться уровень громкости.

      Исправлено в версии 443.

      По отобржению в играх, оно и не работало во всех приложениях, особено в тех которые с DirectX.

      Удалить
    2. Артур10 декабря 2021 г., 09:30

      Так ведь и в видео на полный экран тоже отображается, тот же ютуб в браузере например.
      Может как-то можно вернуть системный? Он везде не отображается нормально. Меня бы устроило.

      И как насчет ранее упомянутого параметра? У меня он не отображается в списке параметров?

      Извиняюсь, за лишние посты. Неудобно, что функции редактирования нет, а лента с полем ввода текста очень узкая.

      Удалить
    3. Артур11 декабря 2021 г., 09:21

      После выхода из спящего режима проблема с темным фоном окна и не отображением уровня громкости индикатора всё также присутствует. Причем только на указанном ранее скине индикатора почему-то, если переключится на другой, то всё работает. Перезапуск программы "лечит" проблему темного фона окна программы, но не индикатора.

      Удалить
    4. irzyxa30 декабря 2021 г., 09:52

      Вы скорей всего используете клавиши регулировки громкости, поэтому для восстановления системного индикатора, зайдите в настройки горячих клавиш и удалите VolumeUp/VolumeDown

      Удалить
  34. Артур10 декабря 2021 г., 09:28

    Этот комментарий был удален автором.

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  35. Анонимный10 декабря 2021 г., 20:26

    Вчера обновилась десятка до 21H2 и последняя бета начала постоянно жрать треть проца... откатился на последний релиз - вроде всё нормально.

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    Ответы
    1. Артур11 декабря 2021 г., 09:25

      У меня такой проблемы на последней версии не наблюдается.

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    2. irzyxa11 декабря 2021 г., 23:30

      Пришлите свои настройки мне на почту, пожалуйста. Последняя бета содержит фичи которые могли повлиять на работу программы.

      Удалить
    3. irzyxa31 декабря 2021 г., 12:17

      В версии 1.1.7.447 исправлено повышенное использование процессора

      Удалить
  36. Артур11 декабря 2021 г., 09:25

    И ещё вопрос, где лучше постить проблемы? Тут или на гитхабе?

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    Ответы
    1. irzyxa11 декабря 2021 г., 16:31

      Где вам удобней. На гитхабе можно обсудить проблему и получить уведомление, так что мне предпочтительнее на гитхабе.

      Удалить
  37. TX15 декабря 2021 г., 08:37

    Отличная прога - респект . Огромная просьба не забрасывать проект

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  38. Анонимный20 декабря 2021 г., 14:53

    Супер прога! Без нее вообще ппц!

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  39. Анонимный24 декабря 2021 г., 13:45

    CPU load 34% ?! (Volume² v1.1.7, build 445)
    https://ibb.co/Bc10jqN

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. irzyxa25 декабря 2021 г., 12:28

      Could you please record video with opened settings screen and go through all settings tab?

      Удалить
    2. irzyxa27 декабря 2021 г., 01:03

      Fixed, version 1.1.7.447

      Удалить
    3. Анонимный28 декабря 2021 г., 16:07

      CPU load 35%(Версия 1.1.7.446 ) - то же самое
      https://ibb.co/FbJMPm8
      Fixed, version 1.1.7.447 - пробую..

      Удалить
  40. Imagine25 декабря 2021 г., 21:36

    У меня 24% ЦП в простое отъедать стала, начиная, если не ошибаюсь, с 439 билда. Причём, проявляется не сразу после установки. Сейчас установлен 444, обновляюсь на 446.

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    Ответы
    1. irzyxa26 декабря 2021 г., 11:31

      Не могу воспроизвести, пробывал уже на 5 машинах с разными настройками. Будет ли у вас возможность записать видео как это выглядит с окном настроек и выслать ваш Config.ini?

      Удалить
    2. irzyxa26 декабря 2021 г., 21:31

      Ошибка исправлена в версии 1.1.7.447. Описание проблемы здесьЖ https://github.com/irzyxa/Volume2/issues/162

      Удалить
    3. Imagine28 декабря 2021 г., 17:29

      Спасибо! Пока полёт нормальный.

      Удалить
  41. blazezone28 декабря 2021 г., 02:17

    Намечается ли сборка 64-битной версии этой замечательной программы?

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    Ответы
    1. irzyxa29 декабря 2021 г., 12:39

      Посмотрим. Я считаю что добавление еще одной версии усложнит поддержку, но если будет много запросов это возможно. Версия 1.1.7 будет последняя на Delphi 2010, с нового года перехожу на Delphi 11, поэтому появится возможность собирать x64 версии.

      Удалить
  42. Максим7 января 2022 г., 15:17

    В последней версии в "диспетчере аудио устройств" стали отображаться отключенные устройства которые не отображаются в системном "устройства воспроизведения". Стало неудобно выбирать устройсво из множества мусорных позиций.

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    Ответы
    1. irzyxa7 января 2022 г., 19:32

      В следующей бэта версии добавлю опцию скрытия неактивных.

      Удалить
    2. Максим8 января 2022 г., 12:28

      Спасибо огромное! Еще есть проблема с многомониторной системой (з моника) периодически после простоя и блокировки экрана и разблокировки входом в учетку (доменный комп) экранное OSD улетает за пределы экрана, приходится в настройках задавать позицию экранного индикатора.

      Удалить
    3. irzyxa8 января 2022 г., 20:51

      Скрытие неактивных устройств добавлено в версии 1.1.8.450.
      С изменением координат сложнее , знаю об этой проблеме уже года 2 но к сожалению не могу у себя воспроизвести.

      Удалить
  43. Dolmatov11 января 2022 г., 05:07

    Volume² v1.1.8, build 452 (10.01.2021):
    1. Как и для 450. Указан 2021, а не 2022 год;
    2. Почему-то пока что скачивается 450.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. irzyxa11 января 2022 г., 18:32

      Год подправил. А версия вчеряшняя 452

      Удалить
    2. Dolmatov11 января 2022 г., 22:38

      Странно, перехожу по ссылкам и скачивается только 450 от 8 числа.
      https://volumesqr.at.ua/Beta/Volume2_1_1_8.zip и https://volumesqr.at.ua/Beta/Setup_Volume2_1_1_8.zip
      У тебя точно на сервере правильная версия лежит? Может нужно какого-то кеша обновления ожидать?

      Удалить
    3. irzyxa11 января 2022 г., 23:11

      Кэша точно нет, сразу все доступно. Посмотрите в History файл, что там пишет?

      Удалить
    4. ilrandir12 января 2022 г., 00:11

      Скачивал портабл в обед и скачалась 452, и сейчас проверил - скачалась она же - 452. А где вы смотрите номер билда? Может инсталлятор просто не закрывает и поэтому не перезаписывает вашу текущую версию?
      ПС, а в version файле все-таки нужно исправить год:
      VALUE "LegalCopyright", "Copyright © 2010-2020 by Alexandr Irza"

      Удалить
    5. Dolmatov12 января 2022 г., 01:52

      Помогла чистка кэша в браузере. Странно, что это влияло. По идее, на архивы не должно было влиять. Причём вчера проверял и в другом браузере.

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